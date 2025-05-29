Мареска прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги выигранного финального матча Лиги конференций против «Бетиса».

Лондонцы одержали волевую победу со счетом 4:1.

Они уступали до 65-й минуты.

«Челси» стал автором уникального достижения.

«Во втором тайме мы были намного лучше, потому что изменили кое-что в тактике во время перерыва. Мы очень довольны.

Этот успех может стать отправной точкой для «Челси». Чтобы у команды появился менталитет победителей, нужно выигрывать не только матчи, но и турниры.

Трофей, который мы взяли сегодня вечером, сделает нас лучше», – сказал Мареска.