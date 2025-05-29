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  • Пеллегрини объяснил поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций

Пеллегрини объяснил поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций

Сегодня, 01:32
3

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарии по итогам проигранного финала Лиги конференций против «Челси».

«Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, а после перерыва лучше был соперник. Выход в финал еврокубка – это в любом случае шаг вперед. Думаю, болельщики с этим согласятся.

Что произошло во втором тайме? На нас повлияли травмы. Мы потеряли Абде. «Бетис» больше не мог создавать проблемы для «Челси» на должном уровне.

Болельщики были невероятны как во время матча, так и после него. Это больнее всего: понимать, что мы не смогли выиграть для них трофей.

Как себя чувствуют футболисты? Они опустошены. Тем не менее, мы должны гордиться тем, как мы играли», – сказал Пеллегрини.

  • «Бетис» потерпел поражение со счетом 1:4.
  • Испанцы выигрывали до 65-й минуты.

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Источник: сайт УЕФА
Лига конференций Челси Бетис Пеллегрини Мануэль
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Комментарии (3)
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кайрос
1748472222
Пеллегрини объяснил поражение «Бетиса»==== Мы потеряли Абде....Только от одного игрока они зависят.Печально для них
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