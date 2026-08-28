В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков

После реформы еврокубков, проведенной УЕФА перед сезоном-2024/25, в общий этап Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций пока не попадали представители 7 стран континента.

Это Черногория, Сан-Марино, Эстония, Фарерские острова, Лихтенштейн, Люксембург и Россия, клубы которой отстранены от участия в официальных международных турнирах с конца февраля 2022 года.

В текущем розыгрыше евротурниров в общем этапе дебютируют команды из Грузии («Иберия 1999»), Андорры («Интер Эскальдес»), Литвы («Кауно Жальгирис») и Албании («Эгнатия»). Все они примут участие в общем этапе Лиги конференций.