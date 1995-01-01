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«Зенит» покупает Коваленко и талантливого бразильца, Ковачич перешел в «Ман Сити» и другие новости
01:00
Текст
Какие трансферы в РПЛ мы ждем этим летом: Малком – в «Юве», Чалов – в Турцию, Николсона – куда-нибудь
5
00:49
«Зенит» отказался отпускать Бакаева в московский клуб
1
00:19
Агент Мане назвал клуб, в котором сенегалец начнет новый сезон
27 июня
23:59
Ежов назвал игрока, который на голову выше всех в РПЛ: «Он не глупый бегунок»
1
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Все новости
00:59
Тюрам подписал контракт с «Интером»: ранее он отказал «ПСЖ»
00:46
Зарема – о Кофрие: «Это был мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока»
1
00:25
Матч Грузия – Нидерланды обновил рекорд посещаемости в истории молодежных Евро
27 июня
23:56
Президент «Рубина» назвал задачу клуба в РПЛ
23:41
Фото
Девушка и мать двоих детей Сусо похвасталась пышными формами
23:38
В окружении Миранчука прокомментировали возможный переход игрока в «Верону»
23:26
Кузяев определился с приоритетным местом продолжения карьеры
23:17
Головин объяснил, почему часто приезжает в родной Калтан
23:05
Елагин назвал лучшего игрока в истории АПЛ
22:58
Три европейских клуба поборются за Кузяева
1
22:56
Хоккей
Россияне впервые за 12 лет не получили индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ
22:54
Капитан «Динамо» рассказал о целях клуба на следующий сезон
22:48
Оффтоп
Метательница молота пробежала 100-метровый забег с барьерами – она никогда не занималась бегом
1
22:32
Фото
Головин сыграл в родном Калтане за сборную города: забил гол и отдал три ассиста
22:31
Текст
70-летний экс-игрок и тренер «Ливерпуля» переплыл за 12 часов Ла-Манш – ради помощи девочке
1
22:25
Кузяев договорился с «Зенитом» о возвращении в клуб, если не перейдет в зарубежные команды
21:56
«Тоттенхэм» купил вратаря сборной Италии за 19 миллионов
21:51
Орлов назвал российского игрока «Зенита», который не соответствует запросам клуба
2
21:30
Коваленко прошел медосмотр для «Зенита»: известны условия контракта
2
21:20
Грузия вышла с первого места из «группы смерти» с Португалией, Бельгией и Нидерландами на молодежном Евро-2023
1
21:06
Вендел не перейдет во «Фламенго»: базильцев отпугнула цена, которую запросил «Зенит»
1
20:54
Коваленко пройдет медосмотр для «Зенита» на этой неделе («СЭ»)
2
20:47
В «Марселе» прокомментировали новость о желании подписать Чалова
1
20:41
Новый регламент РПЛ: есть одно важное изменение
7
20:24
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
20:12
Фото
«Ман Сити» объявил о переходе Ковачича из «Челси»
1
19:59
«Бавария» согласовала контракт с Кейном: осталось уговорить «Тоттенхэм»
19:49
В Италии запретили играть в форме с номером 88: так борются с нацизмом
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