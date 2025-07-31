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Эгнатия
€ 8,20 млн
Эгнатия
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Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
«Лиллестрем» – «Эгнатия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Эгнатия» – «Лиллестрем»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Эгнатия» – «Шэмрок Роверс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Шэмрок Роверс» – «Эгнатия»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
3 августа
Трансляция
«Целе» – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Целе» – «Эгнатия»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
Трансляция
«Эгнатия» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 20:50
«Эгнатия» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 10:34
Трансляция
«Динамо» Минск – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 20:35
«Брейдаблик» – «Эгнатия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:28
Прогноз на точный счeт матча «Брейдаблик» – «Эгнатия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:34
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