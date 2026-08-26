Ответный матч плей-офф Лиги Европы между норвежским «Лиллестремом» и албанской «Эгнатией» пройдет 27 августа 2026 года в Лиллестреме на стадионе «Оросен». Первая встреча в Албании завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Норвегии. Хозяева подходят к игре в глубоком кризисе – они не могут победить в пяти последних матчах, а их атака забивает в среднем всего 0,40 гола за игру. Гости, напротив, находятся в отличной форме: они не проигрывают в восьми из десяти последних встреч и забивают в пятнадцати из семнадцати. Кто же завоюет право играть в группе Лиги Европы – норвежцы, которые попытаются использовать домашнюю поддержку, или албанский клуб, который явно превосходит соперника в атакующей эффективности?

Кто победит в матче

«Лиллестрем» переживает серьeзный кризис. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,40 гола за последние пять игр, что является катастрофическим показателем. При этом оборона хозяев также нестабильна: в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В стартовых турах чемпионата Норвегии «Лиллестрем» сыграл вничью с КФУМ (1:1), уступил «Русенборгу» (0:2) и разгромно проиграл «Буде-Глимт» (0:4). В первом матче с «Эгнатией» норвежцы не сумели забить на выезде, и теперь им предстоит прервать свою безголевую серию дома. Однако при такой низкой результативности сделать это будет крайне сложно, даже несмотря на поддержку родных трибун.

«Эгнатия» подходит к ответной игре с явным преимуществом в атаке и общей форме. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в пятнадцати из семнадцати последних встреч, в среднем принося 2,20 гола за последние пять игр. В квалификации Лиги Европы албанцы уже прошли «Шэмрок Роверс» (5:1, 1:3), а в чемпионате разгромили «Тирану» (3:0). Оборона гостей действует достаточно надeжно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр. В первом матче «Эгнатия» не смогла забить на своeм поле, но теперь, учитывая слабую атаку «Лиллестрема» и свою высокую результативность, гости имеют все шансы добиться положительного результата на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор «Лиллестрема», «Эгнатия» выглядит предпочтительнее благодаря мощной атаке и хорошей форме. Хозяева практически не забивают и регулярно пропускают, что делает победу гостей наиболее вероятным сценарием, однако с учeтом важности матча и ничьей в первом поединке соперники могут действовать осторожно, и ничья также не исключена.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. Текущая форма «Лиллестрема» – пять матчей без побед и крайне низкая результативность, тогда как «Эгнатия» не проигрывает в восьми из десяти последних игр и стабильно забивает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны использовать свои атакующие качества, чтобы пройти в групповой этап, однако первый матч показал, что албанцам было непросто взломать оборону норвежцев.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.5 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Лиллестрем 2 : 1 Эгнатия Лига Европы, 4 раунд Лиллестрем 2 : 1 Эгнатия Лига Европы, 4 раунд Эгнатия 0 : 0 Лиллестрем

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эгнатии» в основное время. Кризис «Лиллестрема» (пять матчей без побед и 0,40 гола за игру) и мощная атака гостей, которые забивают в пятнадцати из семнадцати последних встреч, делают албанский клуб фаворитом. Хозяева могут попытаться сыграть на 0:0, но при их слабой обороне это вряд ли удастся. Рекомендуемая ставка – победа «Эгнатии» с коэффициентом 6,80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Лиллестремом» и «Эгнатией» состоится 27 августа 2026 года в Лиллестреме на стадионе «Оросен» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.