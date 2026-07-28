Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Целе» – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

«Целе» – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

28 июля, 20:05
Целе
28.07.2026, вторник, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Эгнатия
34' М. Квесич 97' М. Квесич (П)
21' Д. Хрка (АГ) 114' Г. Смайли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
1
Жан Люк Лебан
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
4
Дарко Хрка
ОП
13
Папа Даниэль
ОП
8
Марио Квесич
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
11
Милот Авдили
ПП
47
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Эгнатия
98
Марио Дайсинани
ВР
29
Андрей Яго
ЛЗ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
33
Энео Битри
ЦЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
20
Карим Лукили
ЛФ
2
Даниэль Аджесса
ЦФ
Целе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
17
Andrej Kotnik
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
91
Yaya Dukuly
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Эгнатия
12
Bruno Puja
ВР
1
L. Tandilashvili
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
24
Ажетовикь Нуман
ЛЗ
55
Геральб Смайли
ПЗ
6
Альбано Алекси
ОП
77
Ильди Груда
ЛФ
99
J. Montenegro
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Лебан
33
Кутрис
6
Тутишкинас
19
2
Сирвис
4
Хрка
13
Даниэль
8
Квесич
11
Авдили
10
Сеслар
47
Кучис
3-2-1-1-2
98
Дайсинани
19
Джемайли
33
Битри
28
Сота
22
Хайме
29
Яго
7
Медейрос
10
Альбанезе
2
Аджесса
20
Лукили
2
Сирвис
20
20
2
Сирвис
8
Квесич
3
Вуклишевич
3
Вуклишевич
8
Квесич
13
Даниэль
27
27
13
Даниэль
11
Авдили
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
11
Авдили
17
17
19
91
91
19
29
Яго
16
Ндреца
16
Ндреца
29
Яго
20
Лукили
24
Нуман
24
Нуман
20
Лукили
28
Сота
55
Смайли
55
Смайли
28
Сота
22
Хайме
6
Алекси
6
Алекси
22
Хайме
2
Аджесса
77
Груда
77
Груда
2
Аджесса
17
Крюэзю
99
99
17
Крюэзю
Остались в запасе
Целе
Эгнатия
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
12
Bruno Puja
ВР
1
L. Tandilashvili
ВР
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Остались в запасе
12
Bruno Puja
ВР
1
L. Tandilashvili
ВР
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Целе - Эгнатия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Целе» против «Эгнатии», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе»«Эгнатия»

«Целе» – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Эгнатия Целе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+