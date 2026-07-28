28.07.2026, вторник, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Составы команд
Целе
Целе
4-2-2-1-1
1
Лебан
33
Кутрис
6
Тутишкинас
19
2
Сирвис
4
Хрка
13
Даниэль
8
Квесич
11
Авдили
10
Сеслар
47
Кучис
3-2-1-1-2
98
Дайсинани
19
Джемайли
33
Битри
28
Сота
22
Хайме
29
Яго
7
Медейрос
10
Альбанезе
2
Аджесса
20
Лукили
2
Сирвис
20
20
2
Сирвис
8
Квесич
3
Вуклишевич
3
Вуклишевич
8
Квесич
13
Даниэль
27
27
13
Даниэль
11
Авдили
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
11
Авдили
17
17
19
91
91
19
29
Яго
16
Ндреца
16
Ндреца
29
Яго
20
Лукили
24
Нуман
24
Нуман
20
Лукили
28
Сота
55
Смайли
55
Смайли
28
Сота
22
Хайме
6
Алекси
6
Алекси
22
Хайме
2
Аджесса
77
Груда
77
Груда
2
Аджесса
17
Крюэзю
99
99
17
Крюэзю
Остались в запасе
Целе
Эгнатия
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
12
Bruno Puja
ВР
1
L. Tandilashvili
ВР
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Остались в запасе
12
Bruno Puja
ВР
1
L. Tandilashvili
ВР
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Целе - Эгнатия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Целе» против «Эгнатии», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе» – «Эгнатия»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»