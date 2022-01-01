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Словения. Первая Лига
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Целе
€ 9 млн
Целе
Целе
Словения. Первая Лига
Стадион:
З'Дежеле
Сайт:
http://www.nk-celje.si/sl/
Тренер:
Витор Кампелуш
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Лидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Трансляция
«Целе» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Целе» – «Слован»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Слован» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Слован» – «Целе»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
18 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Трансляция
«Целе» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Целе» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Арарат-Армения» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Арарат-Армения» – «Целе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
Трансляция
«Целе» – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Целе» – «Эгнатия»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
Фото
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Фото
Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион
1 июля
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира
27 апреля
1
Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе
22 апреля
2
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Динамо» включилось в гонку за россиянина, выступающего в Европе
18 апреля
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«Зенит» думает о покупке воспитанника «Спартака» за 2 миллиона
18 апреля
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Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
17 апреля
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Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
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Иосифов забил 12-й гол в сезоне за словенский клуб
13 апреля
В европейском клубе отреагировали на новость о переговорах с Талалаевым
25 марта
Назван европейский клуб, которому отказал Талалаев
25 марта
Российский вингер забил 7-й гол в чемпионате Словении
24 марта
Российский футболист забил в Лиге конференций
19 марта
Трансляция
АЕК – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.85
18 марта
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