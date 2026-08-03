Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Арарат-Арменией» и словенским «Целе» пройдет 4 августа 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Это первая встреча этих команд в нынешнем розыгрыше, и она имеет решающее значение для выхода в следующий раунд. Армянский клуб демонстрирует впечатляющую результативность в еврокубках, забивая в четырех последних матчах Лиги чемпионов, и имеет преимущество домашнего поля, где не проигрывает в пяти последних матчах, тогда как словенцы играют вничью в пяти последних встречах и отличаются нестабильной обороной. Сможет ли «Арарат-Армения» использовать фактор родного стадиона и свою атакующую мощь, чтобы одержать победу и сделать серьезный шаг к следующему раунду, или «Целе» прервет свою ничейную серию и добьется успеха на выезде?

Кто победит в матче

«Арарат-Армения» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда демонстрирует впечатляющую результативность в Лиге чемпионов, забивая в четырех последних матчах турнира, а в последних пяти играх всех турниров армянский клуб забил 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустил 8 (1.60). Важно, что «Арарат-Армения» забивает в девяти последних матчах, что говорит о стабильной атакующей игре. Домашняя статистика выглядит внушительно: команда не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, что делает ереванский стадион серьезной крепостью. В предыдущем раунде «Арарат-Армения» уверенно прошла «Шэмрок Роверс», победив дома 2:0 и уступив на выезде 1:2, что демонстрирует способность команды добиваться нужного результата даже при не самой надежной обороне. При этом «Арарат-Армения» уже имеет опыт побед над «Целе» – в Лиге Европы 2020 года армянский клуб обыграл словенцев со счетом 1:0, что дает психологическое преимущество перед этой встречей.

«Целе» подходит к матчу после серии ничейных результатов – команда играет вничью в пяти последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх словенцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 9 (1.80), что говорит о сбалансированной, но нестабильной игре. Важно отметить, что «Целе» забивает в семи последних матчах, а пропускает в восьми последних – это указывает на то, что команда редко уходит с поля без гола, но и оборона далека от идеала. В предыдущем раунде «Целе» прошел «Эгнатию» только по пенальти, сыграв 2:2 дома и 3:3 на выезде – эти матчи показали, что словенцы способны забивать много, но и пропускают еще больше. Выездной матч против атакующей команды, которая стабильно забивает, станет серьезным испытанием для обороны гостей.

Итоговый вывод: «Арарат-Армения» выглядит фаворитом благодаря мощной атаке, преимуществу домашнего поля и исторической победе над «Целе» в 2020 году. Гости имеют хорошую результативность и способны забивать, но их оборона нестабильна, что может стать решающим фактором. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев в результативном матче, где обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Арарат-Армения» находится в хорошей атакующей форме и силен на домашнем стадионе, тогда как «Целе» демонстрирует стабильную результативность, но испытывает серьезные проблемы в обороне. В единственной очной встрече, состоявшейся в Лиге Европы 2020 года, победу одержал армянский клуб (1:0). Это создает психологическое преимущество для хозяев, которые также имеют лучшую домашнюю статистику и более надежную оборону в еврокубках. Учитывая, что «Целе» пропускает в восьми последних матчах, а «Арарат-Армения» забивает в девяти последних, хозяева выглядят явными фаворитами.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд Арарат-Армения 1 : 0 Целе Лига Европы, 3 раунд Арарат-Армения 1 : 0 Целе

Прогноз на победителя

Учитывая мощную атаку «Арарат-Армении», ее домашнюю силу и нестабильную оборону «Целе», мы прогнозируем победу хозяев поля. Армянский клуб забивает в девяти последних матчах, имеет преимущество родного стадиона и уже обыгрывал «Целе» в истории. Гости способны отличиться, но их слабая оборона вряд ли выдержит давление атакующей линии хозяев, особенно в выездном матче такого уровня. Рекомендуем ставку на победу «Арарат-Армении» с коэффициентом 3.00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Арарат-Арменией» и «Целе» состоится 4 августа 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.