Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арарат-Армения» – «Целе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

03 августа 2026 8:00
Арарат-Армения - Целе
04 авг. 2026, вторник 19:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Арарат-Армении»
Сделать ставку

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Арарат-Арменией» и словенским «Целе» пройдет 4 августа 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Это первая встреча этих команд в нынешнем розыгрыше, и она имеет решающее значение для выхода в следующий раунд. Армянский клуб демонстрирует впечатляющую результативность в еврокубках, забивая в четырех последних матчах Лиги чемпионов, и имеет преимущество домашнего поля, где не проигрывает в пяти последних матчах, тогда как словенцы играют вничью в пяти последних встречах и отличаются нестабильной обороной. Сможет ли «Арарат-Армения» использовать фактор родного стадиона и свою атакующую мощь, чтобы одержать победу и сделать серьезный шаг к следующему раунду, или «Целе» прервет свою ничейную серию и добьется успеха на выезде?

Кто победит в матче

«Арарат-Армения» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда демонстрирует впечатляющую результативность в Лиге чемпионов, забивая в четырех последних матчах турнира, а в последних пяти играх всех турниров армянский клуб забил 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустил 8 (1.60). Важно, что «Арарат-Армения» забивает в девяти последних матчах, что говорит о стабильной атакующей игре. Домашняя статистика выглядит внушительно: команда не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, что делает ереванский стадион серьезной крепостью. В предыдущем раунде «Арарат-Армения» уверенно прошла «Шэмрок Роверс», победив дома 2:0 и уступив на выезде 1:2, что демонстрирует способность команды добиваться нужного результата даже при не самой надежной обороне. При этом «Арарат-Армения» уже имеет опыт побед над «Целе» – в Лиге Европы 2020 года армянский клуб обыграл словенцев со счетом 1:0, что дает психологическое преимущество перед этой встречей.

«Целе» подходит к матчу после серии ничейных результатов – команда играет вничью в пяти последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх словенцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 9 (1.80), что говорит о сбалансированной, но нестабильной игре. Важно отметить, что «Целе» забивает в семи последних матчах, а пропускает в восьми последних – это указывает на то, что команда редко уходит с поля без гола, но и оборона далека от идеала. В предыдущем раунде «Целе» прошел «Эгнатию» только по пенальти, сыграв 2:2 дома и 3:3 на выезде – эти матчи показали, что словенцы способны забивать много, но и пропускают еще больше. Выездной матч против атакующей команды, которая стабильно забивает, станет серьезным испытанием для обороны гостей.

Итоговый вывод: «Арарат-Армения» выглядит фаворитом благодаря мощной атаке, преимуществу домашнего поля и исторической победе над «Целе» в 2020 году. Гости имеют хорошую результативность и способны забивать, но их оборона нестабильна, что может стать решающим фактором. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев в результативном матче, где обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Арарат-Армения» находится в хорошей атакующей форме и силен на домашнем стадионе, тогда как «Целе» демонстрирует стабильную результативность, но испытывает серьезные проблемы в обороне. В единственной очной встрече, состоявшейся в Лиге Европы 2020 года, победу одержал армянский клуб (1:0). Это создает психологическое преимущество для хозяев, которые также имеют лучшую домашнюю статистику и более надежную оборону в еврокубках. Учитывая, что «Целе» пропускает в восьми последних матчах, а «Арарат-Армения» забивает в девяти последних, хозяева выглядят явными фаворитами.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 0
24.09.2020
Целе
Лига Европы, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 0
24.09.2020
Целе

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арарат-Армения
98
Жоао Бравим
ВР
3
Хосе Буэно
ЦЗ
43
Бруну Уилсон
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
16
Эдгар Григорян
ЛП
17
Максанс Карлье
ЦП
19
Карен Мурадян
ЦП
2
Угу Оливейра
ПП
77
Артур Серобян
ЦФ
91
Сандро Лима Сандро Лима
ЦФ
11
Зидан Банжаки
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Целе
1
Жан-Лук Лебан
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Дарко Хрка
ЦЗ
6
Артемий Тутышкин
ЦЗ
2
Пиюс Ширвис
ПЗ
8
Марио Квесич
ЦП
13
Папа Даниэль
ЦП
19
Mark Zabukovnik
ЦП
10
Свит Сешлар
ЦФ
47
Армандас Кучис
ЦФ
11
Милет Авдили
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
3-4-3
98
Бравим
3
Буэно
43
Уилсон
47
Малис
16
Григорян
17
Карлье
19
Мурадян
2
Оливейра
11
Банжаки
91
Сандро Лима
77
Серобян
4-3-3
1
Лебан
2
Ширвис
4
Хрка
6
Тутышкин
33
Кутрис
8
Квесич
13
Даниэль
19
Zabukovnik
11
Авдили
47
Кучис
10
Сешлар
Остались в запасе
Арарат-Армения
Целе
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Витор Кампелуш

Прогноз на победителя

Учитывая мощную атаку «Арарат-Армении», ее домашнюю силу и нестабильную оборону «Целе», мы прогнозируем победу хозяев поля. Армянский клуб забивает в девяти последних матчах, имеет преимущество родного стадиона и уже обыгрывал «Целе» в истории. Гости способны отличиться, но их слабая оборона вряд ли выдержит давление атакующей линии хозяев, особенно в выездном матче такого уровня. Рекомендуем ставку на победу «Арарат-Армении» с коэффициентом 3.00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Арарат-Арменией» и «Целе» состоится 4 августа 2026 года в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Арарат-Армения» – «Целе»: смотреть онлайн

3.00
Победа «Арарат-Армении»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Целе Арарат-Армения
Другие прогнозы
04.08.2026
16:15
2.65
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Ростов
Победа «Ростова»
04.08.2026
18:30
1.98
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Динамо Мх - Крылья Советов
Победа «Динамо Махачкала»
04.08.2026
18:30
2.00
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Родина - Рубин
Победа «Рубина»
04.08.2026
19:00
3.30
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю - Слован
Победа «Слована»
04.08.2026
19:00
3.00
Лига чемпионов, 3 раунд
Арарат-Армения - Целе
Победа «Арарат-Армении»
04.08.2026
19:00
3.20
Лига конференций, 3 раунд
Ауда - Динамо
Ничью
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+