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Лига Европы 2026/2027
Арарат-Армения - Целе
Арарат-Армения - Целе: обзор матча 24 сентября 2020
Арарат-Армения
24.09.2020, четверг, 17:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Целе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арарат-Армения - Целе
Замена
L. Ogana
️️️️
J. Martínez
120'
+1
113'
Замена
М. Кузманович
️️️️
I. Božić
Замена
A. Ambartsumyan
️️️️
Y. Gouffran
106'
99'
Замена
Ž. Benedičič
️️️️
L. Štravs
91'
Замена
N. Pungaršek
️️️️
М. Врбанец
86'
Замена
Я. Новак
️️️️
L. Kerin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
17
Закария Саного
ЛВ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
27
Furdjel Narsingh
ЦФ
25
Stefan Čupić
ЦФ
2
Alemão
ЦФ
3
Angelo Meneses
ЦФ
14
David Muñoz
ЦФ
11
Sargis Shahinyan
ЦФ
8
Yoan Gouffran
ЦФ
9
Jeisson Martínez
ЦФ
94
Mailson Lima
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
6
Денис Марандичи
ЦЗ
13
Матиц Врбанец
ЦП
9
Митя Лотрич
ЦП
15
Amadej Brecl
ЦФ
21
Lan Štravs
ЦФ
10
Filip Dangubić
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
11
Luka Kerin
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Арарат-Армения
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
22
Artur Danilyan
ЦФ
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
99
Louis Ogana
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Целе
97
Адван Кадушич
ЦЗ
8
Мичо Кузманович
ЛВ
34
Якоб Новак
ЦП
31
Metod Jurhar
ЦФ
6
Nino Pungaršek
ЦФ
23
Žan Benedičič
ЦФ
20
Žan Flis
ЦФ
1-1-5
79
Вакуленко
17
Саного
11
94
9
8
14
3-2-5
77
Розман
5
Залетел
3
Стойинович
6
Марандичи
13
Врбанец
9
Лотрич
15
11
9
10
21
8
10
10
8
9
99
99
9
13
Врбанец
6
6
13
Врбанец
11
34
Новак
34
Новак
11
21
23
23
21
9
8
Кузманович
8
Кузманович
9
Остались в запасе
Арарат-Армения
Целе
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Artur Danilyan
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
31
Metod Jurhar
ЦФ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
20
Žan Flis
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Artur Danilyan
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Остались в запасе
31
Metod Jurhar
ЦФ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
20
Žan Flis
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Арарат-Армения - Целе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
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