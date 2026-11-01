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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Сардарапат - Арарат-Армения
Сардарапат - Арарат-Армения: онлайн-трансляция 30 November 2026
Сардарапат
30.11.2026, Monday, 14:00
Армения. Премьер-лига, 15 тур
- : -
Не начался
Арарат-Армения
Матч
Личные встречи
Таблица
Матчи команд
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
- : -
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сардарапат
2 : 2
30.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Гандзасар
1 : 2
16.10.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Сардарапат
1 : 5
11.10.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 8 тур
БКМА Ереван
1 : 1
19.09.2026
Сардарапат
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
- : -
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
БКМА Ереван
0 : 1
18.10.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 2 тур
Ягеллония
3 : 1
15.10.2026
Арарат-Армения
Новости команд
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Сардарапат
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Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Арарат-Армении» на победу в матче 4 тура
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- : -
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