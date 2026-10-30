Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Сардарапат - Ван
Сардарапат - Ван: обзор матча 30 October 2026
Сардарапат
30.10.2026, Friday, 14:30
Армения. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Ван
17'
L. Petrosyan
62'
H. Minasyan
11'
K. Boukari
88'
S. Khalil
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сардарапат - Ван
Конец матча
ГОЛ! 2:2!
S. Khalil
ГОЛ! 2:1!
H. Minasyan
Второй тайм
ГОЛ! 1:1!
L. Petrosyan
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
K. Boukari
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сардарапат - Ван
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
- : -
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сардарапат
2 : 2
30.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Гандзасар
1 : 2
16.10.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Сардарапат
1 : 5
11.10.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 8 тур
БКМА Ереван
1 : 1
19.09.2026
Сардарапат
Ван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
- : -
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сардарапат
2 : 2
30.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Ван
2 : 0
10.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ноа
2 : 0
18.09.2026
Ван
Новости команд
Все
Сардарапат
Ван
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
- : -
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
- : -
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
- : -
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
- : -
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сюник
- : -
08.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
- : -
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
- : -
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
- : -
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
- : -
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сюник
- : -
08.11.2026
Гандзасар
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+