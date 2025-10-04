Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Пюник - Ван
Пюник - Ван: онлайн-трансляция 04 октября 2025
Пюник
04.10.2025, суббота, 16:00
Армения. Премьер-лига, 9 тур
- : -
Не начался
Ван
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пюник - Ван
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Пюник
Ван
Сборная Армении сменила главного тренера
6 августа, 15:15
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
1 августа, 10:53
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
30 июля, 10:02
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
«Тре Фиори» – «Пюник»: прогноз на матч 10 июля с 62% вероятностью захода ставки
9 июля, 11:33
Сборная Армении сменила главного тренера
6 августа, 15:15
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
1 августа, 10:53
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
30 июля, 10:02
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
«Тре Фиори» – «Пюник»: прогноз на матч 10 июля с 62% вероятностью захода ставки
9 июля, 11:33
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
27 мая, 11:25
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат-Армения
- : -
25.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ширак
- : -
26.09.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Гандзасар
- : -
27.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ноа
- : -
28.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ван
- : -
29.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат-Армения
- : -
25.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ширак
- : -
26.09.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Гандзасар
- : -
27.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ноа
- : -
28.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ван
- : -
29.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
БКМА Ереван
- : -
29.09.2025
Арарат-Армения
Последние матчи
Все
Пюник
Ван
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ноа
2 : 1
24.09.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Пюник
2 : 1
20.09.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Ван
3 : 2
19.09.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Ноа
3 : 1
14.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Гандзасар
1 : 0
12.09.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Пюник
2 : 1
20.09.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Ноа
3 : 1
14.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Пюник
1 : 2
29.08.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
0 : 2
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Ширак
0 : 0
11.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ноа
2 : 1
24.09.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Ван
3 : 2
19.09.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Гандзасар
1 : 0
12.09.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 5 тур
БКМА Ереван
0 : 0
29.08.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат
0 : 1
09.08.2025
Ван
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: