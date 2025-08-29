Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Ван - БКМА Ереван
Ван - БКМА Ереван: онлайн-трансляция 29 августа 2025
Ван
29.08.2025, пятница, 15:00
Армения. Премьер-лига, 5 тур
- : -
Не начался
БКМА Ереван
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ван - БКМА Ереван
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ван
БКМА Ереван
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
27 мая, 11:25
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
27 мая, 11:25
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
- : -
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
- : -
16.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
- : -
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Пюник
- : -
17.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
- : -
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
- : -
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
- : -
16.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
- : -
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Пюник
- : -
17.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
- : -
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Урарту
- : -
22.08.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 4 тур
БКМА Ереван
- : -
23.08.2025
Гандзасар
Последние матчи
Все
Ван
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат
0 : 1
09.08.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ван
0 : 0
04.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 1 тур
БКМА Ереван
1 : 1
02.08.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Урарту
0 : 2
28.05.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Гандзасар
2 : 2
26.05.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат
0 : 1
09.08.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ван
0 : 0
04.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Урарту
0 : 2
28.05.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 32 тур
Ван
3 : 2
23.05.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 20 тур
Гандзасар
1 : 2
12.05.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 1 тур
БКМА Ереван
1 : 1
02.08.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Гандзасар
2 : 2
26.05.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 32 тур
БКМА Ереван
2 : 0
22.05.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 31 тур
Арарат-Армения
4 : 0
18.05.2025
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 30 тур
БКМА Ереван
0 : 1
11.05.2025
Урарту
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: