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Ноа - Ширак: обзор матча 22 марта 2026

Ноа
22.03.2026, воскресенье, 15:00
Армения. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Ширак
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Ноа - Ширак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Стадион:
Армавир Сити
Новости команд
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Ноа
Ширак
«АЗ Алкмаар» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля, 21:50
«АЗ Алкмар» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
25 февраля, 09:32
Товарищеский матч. «Локомотив» уверенно победил команду из Армении (2:0)
31 января, 17:58
5
«Локомотив» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026
31 января, 14:50
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января, 18:27
«АЗ Алкмаар» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля, 21:50
«АЗ Алкмар» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
25 февраля, 09:32
Товарищеский матч. «Локомотив» уверенно победил команду из Армении (2:0)
31 января, 17:58
5
«Локомотив» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026
31 января, 14:50
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января, 18:27
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
22 ноября 2024, 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
10 июля 2017, 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
19 ноября 2016, 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
8 октября 2016, 20:16
3
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Последние матчи
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Ноа
Ширак
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Алашкерт
2 : 0
26.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
0 : 0
23.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 0
18.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
0 : 0
23.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат-Армения
0 : 4
10.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Гандзасар
1 : 4
06.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Алашкерт
2 : 0
26.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 0
18.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Ван
1 : 0
08.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Ширак
0 : 2
01.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Гандзасар
3 : 2
26.04.2026
Ширак
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