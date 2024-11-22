Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении

Российский нападающий «Урарту» Иван Игнатьев забил гол в домашнем матче 17-го тура чемпионата Армении с «Шираком» (1:2). Он поразил ворота соперников при счете 0:2 на 80-й минуте.

Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении в 14 матчах в нынешнем сезоне.

Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая Юсуфу Отубанджо, который забил 11 голов за «Пюник».

«Урарту» занимает вторую позицию в чемпионате Армении с 32 очками после 16 игр, но по потерянным очкам идет четвертым.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE