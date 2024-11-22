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    • Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении

    Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении

    Российский нападающий «Урарту» Иван Игнатьев забил гол в домашнем матче 17-го тура чемпионата Армении с «Шираком» (1:2). Он поразил ворота соперников при счете 0:2 на 80-й минуте.

    Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении в 14 матчах в нынешнем сезоне.

    • Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая Юсуфу Отубанджо, который забил 11 голов за «Пюник».
    • «Урарту» занимает вторую позицию в чемпионате Армении с 32 очками после 16 игр, но по потерянным очкам идет четвертым.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    Skull_Boy
    1732253830
    Вот его уровень - любители
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    Борис34684
    1732263080
    А вроде подавал надежды.
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