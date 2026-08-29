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Армянский клуб сообщил о назначении Селюка

29 августа, 10:56
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк будет работать в «Пюнике».

Его назначили на должность советника генерального директора армянского клуба по спортивным вопросам.

«В «Пюнике» Дмитрий Селюк будет использовать свой международный опыт и широкие связи в футбольной индустрии для развития клуба, совершенствования трансферной политики и расширения международного сотрудничества», – говорится в пресс-релизе.

  • Самые известные клиенты в агентской карьере Селюка – Яя Туре, Ласина Траоре, Арас Озбилиз.
  • В 2009 году он организовал переход Генриха Мхитаряна из «Пюника» в донецкий «Металлург».

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Источник: сайт «Пюника»
Армения. Премьер-лига Пюник Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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Цугундeр
1787991111
)) ЯЯ, натюрлихъ..)
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...уефан
1787991700
...здесь даже не требуется глубоко палец в ноздрю пропихивать, что бы понять, во имя чего это двустороннее единодушие...
Ответить
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