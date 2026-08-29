Армянский клуб сообщил о назначении Селюка

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк будет работать в «Пюнике».

Его назначили на должность советника генерального директора армянского клуба по спортивным вопросам.

«В «Пюнике» Дмитрий Селюк будет использовать свой международный опыт и широкие связи в футбольной индустрии для развития клуба, совершенствования трансферной политики и расширения международного сотрудничества», – говорится в пресс-релизе.