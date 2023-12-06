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Арас Озбилиз
Арас Озбилиз
Завершил карьеру
9 марта 1990 (36), Стамбул
#23 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Армения | Нидерланды
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Публикации
Экс-игрок «Спартака» рассказал о мечте возглавить клуб
22 февраля
2
Экс-спартаковец объяснил свое желание стать президентом Федерации футбола Армении
2023.12.06 18:05
Экс-спартаковец Озбилиз завершил карьеру в 33 года – известны его дальнейшие планы
2023.11.22 14:31
Озбилиз: «У «Спартака» всегда есть шансы на чемпионство»
2023.03.09 11:11
6
«Раньше судьи тоже были против «Спартака». Озбилиз прокомментировал ошибку Мешкова в матче с «Уралом»
2023.03.08 12:21
8
Озбилиз: «В России я провел очень крутое время»
2023.02.16 10:10
4
Озбилиз оценил перспективы Захаряна заиграть в «Челси»
2023.01.14 16:57
Глушакова звали играть в Армению
2023.01.14 16:24
Озбилиз рассказал, готов ли он вернуться в «Спартак»
2023.01.14 15:55
Озбилиз считает, что Нидерланды выйдут в полуфинал ЧМ-2022
2022.12.04 11:07
1
Озбилиз рассказал, каким ему запомнился Федун
2022.09.20 09:28
Озбилиз заявил, что столкнулся в России с культурным шоком
2022.09.20 08:34
Озбилиз – об успешном выступлении сборной России на ЧМ-2018: «Не сказал бы, что был сильно удивлен»
2020.05.23 12:42
2
Озбилиз: «Смотрю практически все матчи «Спартака». Не пропускаю ни одного дерби с ЦСКА»
2020.05.23 09:48
3
Озбилиз: «Родионов сказал, что, если откажусь от трансфера в «Бешикташ», отправлюсь в дубль «Спартака»
2020.05.22 23:56
9
Озбилиз: «Джано в «Барселоне» был бы одним из лучших игроков Европы»
2020.05.22 22:09
11
Озбилиз: «Многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Конечно, сейчас ситуация не лучшая»
2019.10.13 18:35
1
Озбилиз: «Последний раз на клубном уровне получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
2019.10.13 16:48
1
Экс-полузащитник «Спартака» Озбилис расторг контракт с «Бешикташем»
2019.08.21 10:36
3
«Виллем II» исключил Озбилиза после нежелания выходить на замену
2019.04.05 07:43
5
Фото
Бывший полузащитник «Спартака» Озбилиз стал игроком «Шерифа»
2018.02.07 17:47
2
Экс-хавбек «Спартака» Озбилиз может продолжить карьеру в Казахстане
2018.02.06 12:13
СМИ: «Рубин» проявляет интерес к Озбилизу
2017.08.17 13:45
«Бешикташ» хочет заполучить Азмуна, отдав «Ростову» Озбилиза, Бойко и 3,5 миллиона
2017.07.06 21:59
11
Озбилиз попросил «Бешикташ» продать его
2017.03.23 10:16
4
Муравьев: «Продажа «Кубанью» Попова в «Спартак» – самая прозрачная сделка клуба»
2016.10.14 18:54
2
Селюк: «Думаю, карьера Озбилиза закончена. Он сбитый летчик»
2016.10.07 16:39
13
Черчесов: «Приглашал в «Легию» Кержакова, разговаривал с Озбилизом»
2016.05.19 01:55
1
Озбилиз: «Нужно быть реалистами: времена, когда «Спартак» что-то выигрывал, остались позади»
2016.04.07 22:27
4
Озбилиз: «При Карпине «Спартак» показывал свой лучший футбол, несмотря на разрыв между россиянами и легионерами»
2016.04.07 16:02
11
1
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