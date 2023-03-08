Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Раньше судьи тоже были против «Спартака». Озбилиз прокомментировал ошибку Мешкова в матче с «Уралом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался по ошибке главного судьи матча 18-го тура РПЛ между москвичами и «Уралом» (2:2) Виталия Мешкова. Во втором тайме дмитровец ошибочно свистнул и лишил спартаковцев гола.

    «Слышал об инциденте в матче «Спартака» с Мешковым. Раньше тоже были такие ситуации, когда судьи были против красно-белых. Но я не видел момента. Тяжело сказать с моей стороны. Хотите сказать, раньше против кого-то не судили? Было такое, конечно», — сказал Озбилиз.

    • Ожидается, что работу Мешкова оценит ЭСК.
    • Это был 200-й матч Мешкова в РПЛ.
    • Озбилиз помимо «Спартака» играл в России за «Кубань».

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо»
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +303

      Ниф-Ниф 8 марта, 13:54

      Перед словами "ошибочно свистнул" надо добавлять умышленно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      TANNER > Ниф-Ниф 8 марта, 17:16

      когда в матче с Локо судья "ошибочно" не поставил пенальти В ворота спартачей, "ошибочно" не зафиксировал фол в отношении Тикнизяна, и "ошибочно" поставил пенальти в ворота Локо, которого и в помине не было, в тот момент спартаковские недоболельщики сидели тихо, тогда для них все было по правилам. И кто то даже говорил что если судья так решил, то значит так и было. Вот и в этом моменте, раз судья так решил, значит так и было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      TANNER 8 марта, 12:50

      Судьи из года в год тащат Спартак, и если пару раз судья ошибется, ничего страшного с этими убогими спартачами не случится. До конца сезона еще много времени, в вашу пользу еще судьи насвистят десятка 2 моментов, не очкуйте. У Заремы глотка и дупло обширные, на всех судей хватит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > TANNER 8 марта, 13:14

      С праздником тебя девочка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1201

      Suvorov51 > TANNER 8 марта, 13:17

      Вы случайно не больны чумкой, обратитесь к ветврачу, а лучше к психу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8094

      nik55 > Suvorov51 8 марта, 14:02

      врачи о нем сказали что они уже ничем не смогут ему помочь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2267

      alefreddy > TANNER 8 марта, 16:23

      болезнь прогрессирует Таня с праздником

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      TANNER > шахта Заполярная 8 марта, 17:09

      Как приятно наблюдать когда со всех щелей лезет биомусор, обожаю вас

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      TANNER > Suvorov51 8 марта, 17:11

      вот и скажи людям правду, сразу писают кипятком

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      TANNER > alefreddy 8 марта, 17:12

      живность с символикой Спартака вообще не имеет права даже по клавиатуре тыкать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > TANNER 9 марта, 13:42

      С прошедшим праздником 8 марта тебя Фекла.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11