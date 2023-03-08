«Раньше судьи тоже были против «Спартака». Озбилиз прокомментировал ошибку Мешкова в матче с «Уралом»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался по ошибке главного судьи матча 18-го тура РПЛ между москвичами и «Уралом» (2:2) Виталия Мешкова. Во втором тайме дмитровец ошибочно свистнул и лишил спартаковцев гола.

«Слышал об инциденте в матче «Спартака» с Мешковым. Раньше тоже были такие ситуации, когда судьи были против красно-белых. Но я не видел момента. Тяжело сказать с моей стороны. Хотите сказать, раньше против кого-то не судили? Было такое, конечно», — сказал Озбилиз.

Ожидается, что работу Мешкова оценит ЭСК.

Это был 200-й матч Мешкова в РПЛ.

Озбилиз помимо «Спартака» играл в России за «Кубань».

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