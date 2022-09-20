Озбилиз рассказал, каким ему запомнился Федун

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне.
– Леонид Федун недавно покинул «Спартак» после 18 лет правления. Каким он тебя запомнился?
– Он очень серьeзный, спокойный и скромный человек. Федун много сделал для «Спартака». Когда результата не было в тяжелые годы, он всe равно был с командой. Плохого ничего не могу сказать, Федун запомнился добрым человеком.
- Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
- За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».
Источник: Metaratings