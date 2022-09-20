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    Озбилиз рассказал, каким ему запомнился Федун

    Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

    Леонид Федун недавно покинул «Спартак» после 18 лет правления. Каким он тебя запомнился?

    – Он очень серьeзный, спокойный и скромный человек. Федун много сделал для «Спартака». Когда результата не было в тяжелые годы, он всe равно был с командой. Плохого ничего не могу сказать, Федун запомнился добрым человеком.

    • Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
    • За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

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    Источник: Metaratings

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