Озбилиз рассказал, каким ему запомнился Федун

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

– Леонид Федун недавно покинул «Спартак» после 18 лет правления. Каким он тебя запомнился?

– Он очень серьeзный, спокойный и скромный человек. Федун много сделал для «Спартака». Когда результата не было в тяжелые годы, он всe равно был с командой. Плохого ничего не могу сказать, Федун запомнился добрым человеком.