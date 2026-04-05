Глушаков охарактеризовал Федуна тремя словами в его юбилей

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил с 70-летием экс-владельца клуба Леонида Федуна.
«Леониду Арнольдовичу сегодня 70 лет исполняется, поздравляю. Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака» – для команды и клуба.
В конце концов, Федун – ярый болельщик «Спартака». Он построил стадион и навсегда оставил свое имя в памяти болельщиков. Выиграл чемпионство, Кубок, Суперкубок – и ушел. Леонид Арнольдович – простой, хороший дядька», – сказал Глушаков.
- Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- При нем команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- По окончании сезона-2021/22 «Лукойл» выкупил клуб у Федуна.
