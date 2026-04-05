Глушаков охарактеризовал Федуна тремя словами в его юбилей

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил с 70-летием экс-владельца клуба Леонида Федуна.

«Леониду Арнольдовичу сегодня 70 лет исполняется, поздравляю. Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака» – для команды и клуба.

В конце концов, Федун – ярый болельщик «Спартака». Он построил стадион и навсегда оставил свое имя в памяти болельщиков. Выиграл чемпионство, Кубок, Суперкубок – и ушел. Леонид Арнольдович – простой, хороший дядька», – сказал Глушаков.