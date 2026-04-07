Семшов назвал двух российских футболистов уровня «Имба»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов попытался объяснить значение сленгового слова «имба», а также выбрал двух российских игроков, соответствующих этому определению.

– Имба? Имбирь знаю, имба… Пусть будет человек, который всe время в движении.

– В целом близко, это лучший

– В движении – это значит и будет лучший, потому что он всe время двигается вперeд в направлении.

– Кто из российских игроков Имба?

– Батраков старается быть таким. Если кто за рубежом – Головин.