Семшов: «Карседо продолжают обсуждать в режиме гения»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал игру «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

В 27-м туре РПЛ красно-белые в гостях обыграли «Пари НН» со счетом 2:1.

«Карседо продолжают обсуждать в режиме гения. Что бы ни сделал – все обсуждается в том смысле, что это очень точная находка. Но ведь в игре с «Краснодаром» он убрал с поля Угальде, и на 10-15 минут «Спартак» в атаке пропал.

Жедсона стали ставить на фланг обороны, но это не его позиция, и такая игра – мучение для футболиста. Если Зобнин с этой позицией знаком, то для меня очевидно, что Жедсону игра тут дается очень тяжело.

По первому тайму матча со «Спартаком» надо отметить нижегородцев. Очень плотно в обороне, ответственно, плюс поймали свой момент, воспользовались ошибкой Ву – и забили.

Что касается пенальти на Литвинове, то я против таких решений арбитра – для меня это не пенальти. Бальбоа замахивается под удар, под него подходит Литвинов, но Бальбоа не наносит удара. И тот, и другой не дотягиваются до мяча.

Литвинов молодец, дал возможность арбитру задуматься о пенальти, но я не вижу тут нарушения. Во втором тайме «Спартак» резко прибавил в движении, мяч стал быстрее ходить. Плюс точность передач хорошая», – сказал Семшов.