Семшов объяснил, почему ЦСКА повалился весной

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал весенний провал ЦСКА.

50-летний Фабио Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.

Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.

Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

«Причины происшедшего с ЦСКА этой весной надо искать в подготовке на зимних сборах. Команда готова не лучшим образом, плюс многовато травм – к дерби, решающему матчу сезона, армейцы подошли не в лучшем состоянии.

И по большому счету, решение по тренеру назрело уже после разгрома в Краснодаре в ответной игре Кубка, когда был просто нокдаун. Дальше из этого состояния команда не вышла и просто доигрывала сезон. Армейцы имели перед рестартом шанс не просто на тройку, но и на чемпионство. В итоге слишком много поражений, команда в какой-то момент стала просто валиться. Это вопросы к тому, как зимой команду готовил Челестини», – сказал Семшов.