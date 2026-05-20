  • Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»

Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»

Сегодня, 12:46
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк убежден, что «Динамо» обязано продлить контракт с Роланом Гусевым.

«Я как раз тот, который часто говорю: у меня определенный крен на европейских тренеров. Действительно, реально хороших российских тренеров можно по пальцам пересчитать.

Но именно Гусев достоин того, чтобы «Динамо» его продлило. Если Гусева сравнить с Карпиным, то это небо и земля.

Гусеву дали возможность. Он проявил себя за короткий период. У него не было покупок, никого не приводил, пользовался тем, кто был под рукой. Это я еще не говорю, что есть часть игроков, с кем надо попрощаться.

Он орденоносец: ему сам Путин вручал орден. И если таких тренеров – заслуженных мастеров спорта – не продлевать, то тогда это будет убийство российского тренерского цеха. Если такой, как Гусев, не нужен», – сказал Селюк.

  • Ролан Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре.
  • Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
  • Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
sochi-2013
1779270662
Удивил. Ведь может когда захочет! Орден хорошо, но судить надо по игре и результатам, а Гусев показал и то и другое. И хрен с вами, Гусев не затеряется. Будет востребован.
Император 1
1779271074
Сейчас объедкин с орденом от нар.комана зэлэньськи за подхрюкивание прибежит
crf57
1779271212
МОСТОВОй - лучший тренер для такой жалкой команды как ДИНАМО!
Антрацитовый волхв
1779272507
Гусев тренер хороший, но орден путин вручал и кад*рову...
evgevg13
1779272660
Как ни пафосно звучит, но я тут полностью согласен
Mirak92
1779277405
Плешивый и паспорта всем раздает, противореча конституции РФ
