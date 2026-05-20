Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прояснил, кто будет возглавлять «Крылья Советов» в сезоне-2026/27.

«Встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы.

Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев Советов». Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение.

Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки сезона», – заявил Федорищев.