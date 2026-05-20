  Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон

Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон

Сегодня, 13:39
2

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прояснил, кто будет возглавлять «Крылья Советов» в сезоне-2026/27.

«Встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы.

Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев Советов». Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение.

Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки сезона», – заявил Федорищев.

  • Булатов возглавил «Крылья» 1 апреля вместо уволенного Магомеда Адиева.
  • Под его руководством команда одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения в 9 матчах.
  • Самарцы финишировали на 11-м месте в РПЛ с 32 очками.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Булатов Сергей
Комментарии (2)
zigbert
1779279134
Это их право. Самый важный последний матч самарцы провели вдохновенно.
Ответить
BarStep
1779280165
Значит будут снова выживать
Ответить
