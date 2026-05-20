  • Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ

Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ

Сегодня, 14:14
9

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о развязке в РПЛ.

– Вы удивлены развязкой чемпионата, где «Краснодар» упустил первое место, а «Зенит» воспользовался шансом?

– Что такое упустил? Очки планировать невозможно. Едешь играть против московского «Динамо» – команды с именем и сильными игроками. «Краснодар» же не уступил команде, которая вылетает, а проиграл «Динамо». У него была возможность победить, но случилось так, это футбол. Надо отдать должное «Краснодару», который несколько лет находится на высоком уровне. Впереди у него еще и возможность выиграть Кубок России.

И, к слову, если в прошлом году я был нейтральным в развязке чемпионата, то в этом сезоне больше болел за «Зенит».

– Почему?

– Понимаю состояние Сергея Семака после нескольких побед подряд, мотивировать команду в таких ситуациях сложно. Всегда заряжать на первое место – непростое дело, поэтому отдавал симпатии «Зениту». Семака с чемпионством уже поздравил лично.

  • «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров.
  • «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Черчесов Станислав
Комментарии (9)
Semenycch
Semenycch
Браво, Станислав Саламович! Твоя сборная 18 года выпуска играла классно! И кстати Ахмат с твоим приходом стал играть более стабильно!
АК 68
1779276788
Не новость, было видно, как вы усирались против Краснодара и как не напрягались против Зенита.
Интерес
1779278674
Саламыч не срубил вопроса,душою покривив слегка: Мы не хотели переноса очередного фальшака.
