Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о развязке в РПЛ.

– Вы удивлены развязкой чемпионата, где «Краснодар» упустил первое место, а «Зенит» воспользовался шансом?

– Что такое упустил? Очки планировать невозможно. Едешь играть против московского «Динамо» – команды с именем и сильными игроками. «Краснодар» же не уступил команде, которая вылетает, а проиграл «Динамо». У него была возможность победить, но случилось так, это футбол. Надо отдать должное «Краснодару», который несколько лет находится на высоком уровне. Впереди у него еще и возможность выиграть Кубок России.

И, к слову, если в прошлом году я был нейтральным в развязке чемпионата, то в этом сезоне больше болел за «Зенит».

– Почему?

– Понимаю состояние Сергея Семака после нескольких побед подряд, мотивировать команду в таких ситуациях сложно. Всегда заряжать на первое место – непростое дело, поэтому отдавал симпатии «Зениту». Семака с чемпионством уже поздравил лично.