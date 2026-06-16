Черчесов удивил ответом на вопрос, кто победит на ЧМ-2026

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предположил, какая сборная победит на чемпионате мира-2026. Он назвал Нидерланды.

«Сложно говорить, кто покажет лучший футбол. Фавориты есть всегда, но чемпионат мира – тот турнир, где любая команда может преподнести сюрприз.

Когда меня спросили, кто станет чемпионом мира в 2026 году, я ответил – Нидерланды. На меня посмотрели удивленно. Все называют Испанию, Францию, Аргентину. А я сказал Нидерланды – чтобы отличаться. Такой у меня подход», – сказал Черчесов.