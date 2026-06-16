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Черчесов удивил ответом на вопрос, кто победит на ЧМ-2026

Сегодня, 01:48
5

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предположил, какая сборная победит на чемпионате мира-2026. Он назвал Нидерланды.

«Сложно говорить, кто покажет лучший футбол. Фавориты есть всегда, но чемпионат мира – тот турнир, где любая команда может преподнести сюрприз.

Когда меня спросили, кто станет чемпионом мира в 2026 году, я ответил – Нидерланды. На меня посмотрели удивленно. Все называют Испанию, Францию, Аргентину. А я сказал Нидерланды – чтобы отличаться. Такой у меня подход», – сказал Черчесов.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
  • Нидерланды в 1-м туре группового этапа сыграли вничью с Японией (2:2).
  • В следующей игре команда встретится со Швецией. Матч пройдет 20 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Ахмат Нидерланды Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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evgevg13
1781581424
А сказал бы, что японцы- вообще бы выделился.
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АК 68
1781585205
Ответы стаса всегда вызывают улыбку.
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zigbert
1781586570
Смело. С другой стороны столько неожиданных результатов уже состоялось.
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Garrincha58
1781589682
скорее Ахмат выиграет РПЛ,чем оранжевые победят на мундиале
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