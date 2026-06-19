Ведущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась за фейк

Телеведущая Флоренсия Пенья, ошибочно сообщившая о смерти отца Лионеля Месси, публично принесла извинения семье нападающего сборной Аргетины.

«Я хочу принести самые искренние извинения. Никогда не хотела никого ранить. Я не гонюсь за сенсациями, не умею делать громкие новости и никогда этим не занималась.

Мне показалось, что эта информация уже стала публичной и все об этом говорят. Именно поэтому я упомянула это в эфире. Я действительно думала, что новость уже известна всем.

Я оставила сообщение Селии [матери Лионеля Месси]. Я просто хотела, чтобы она услышала от меня лично, как сильно я сожалею о случившемся. Я не могу вернуть время назад. Мне очень жаль, что это произошло. Поэтому я публично прошу прощения», – сказала Пенья.

Как сообщает Infobae, Пенья ранее заявила в эфире: «Не хочу вас расстраивать, но отец Месси только что умер. Прямо посреди чемпионата мира». Позже в том же эфире ведущая заявила, что информация о смерти Хорхе Месси – фэйк: «Повсюду ходят слухи, об этом пишут в твиттере, но это не подтверждено ни одним СМИ. Мы уточняем информацию».

Владелец стримингового сервиса Luzu TV Николас Оккиато заявил об увольнении Пеньи.

«Мы глубоко сожалеем о том, что произошло в эфире. Наш канал считает неприемлемым распространение конфиденциальной информации без надлежащей предварительной проверки.

По этой причине руководство приняло решение уволить всех виновных, Флоренсия Пенья покинет свой пост. Мы подтверждаем нашу приверженность ответственной, уважительной и строгой коммуникации», – сказал Оккиато.