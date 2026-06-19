Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на ситуацию с отцом Лионеля Месси.

Ранее телеведущая Флоренсия Пенья ошибочно сообщила о смерти отца нападающего сборной Аргентины.

После этого она расплакалась и публично извинилась за фейк. Ее уволили.

Семья футболиста подтвердила проблемы со здоровьем у Хорхе Месси, но отметила, что его состояние улучшается: «Он под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Выражаем недовольство отсутствием уважения к частному делу».

«Когда кажется, что от средств массовой информации уже видел всe, некоторые люди напоминают нам, что они всегда могут опуститься ещe ниже, всегда произнести ещe более ужасную гадость и всегда причинить ещe больший вред. Чудовищные и бессовестные заявления Флоренсии Пеньи на одном из стриминговых каналов, которые были бы чудовищными даже в том случае, если бы информация оказалась правдивой, поскольку касаются частной жизни гражданина, напоминают нам об безнаказанности, с которой некоторые люди полагают, что могут действовать только потому, что у них в руках микрофон или перо, словно это даeт им не только право не проверять распространяемую информацию, но и освобождает от соблюдения самых элементарных норм человеческой порядочности, морали или уважения к истине.

Также стоит отметить, что в отличие от того, что произошло с этой мелкой сплетницей, канал хотя бы проявил порядочность, опровергнув информацию и уволив этого отвратительного человека, чего ни разу не случилось с средствами массовой информации или газетами, в рядах которых полно журналистов, не устающих пачкать, клеветать или оскорблять всех подряд под прикрытием редакторов и/или владельцев СМИ, которые укрывают их под предлогом того, что они занимаются «журналистикой». По крайней мере, светские обозреватели не делают вид, что судят с моральной высоты хороших манер, в то время как они собирают рекламные доходы с политиков, чтобы поддерживать СМИ, которые, если бы зависели только от своей аудитории, уже давно бы обанкротились», – написал президент Аргентины в твиттере.