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  • 40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России

40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России

Сегодня, 12:51
5

Адилсон дос Сантос да Круз, агент вратаря сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи, сказал, может ли 40-летний вратарь появиться в российском клубе.

– Заинтересован ли Возинья в игре или тренерской работе в России?

– Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям.

Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей.

На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности.

  • Голкипер сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком матча 1-го тур группового этапа ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде (0:0).
  • 40-летний Возинья выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.

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Источник: Odds.ru
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Шавиш Кабо-Верде Возинья Жозимар Диас
Комментарии (5)
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DoctorWatson
1781865186
Мда, в 40 лет выдал одну хорошую игру, молодец, теперь будут обсасывать лет 5 теперь, а че Реал, ПСЖ еще не зовет к себе? Там они ссутся наверное кипятком, как такого самородка заполучить...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781865378
Так бывает,раскрылся в 40лет,но уже пора на пенсию
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ilich55
1781865422
Только в РПЛ Возиньи и не хватало. Да что мелочиться? Криштиану надо позвать в Махачкалу или на худой конец в Самару для поднятия футбольного духа.
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subbotaspartak
1781865597
Перспективный? На замену Кинфею?
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Император 1
1781867396
Никому не нужен 40-летний вратарь
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