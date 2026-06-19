40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России

Адилсон дос Сантос да Круз, агент вратаря сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи, сказал, может ли 40-летний вратарь появиться в российском клубе.
– Заинтересован ли Возинья в игре или тренерской работе в России?
– Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям.
Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей.
На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности.
- Голкипер сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком матча 1-го тур группового этапа ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде (0:0).
- 40-летний Возинья выступает за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии.
Источник: Odds.ru