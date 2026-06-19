40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России

Адилсон дос Сантос да Круз, агент вратаря сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи, сказал, может ли 40-летний вратарь появиться в российском клубе.

– Заинтересован ли Возинья в игре или тренерской работе в России?

– Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям.

Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей.

На данном этапе наше внимание сосредоточено на чемпионате мира, но мы всегда готовы выслушать серьезные спортивные проекты, будь то игровые или будущие тренерские возможности.