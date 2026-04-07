Реакция «Зенита» на смерть Луческу

«Зенит» опубликовал пост по случаю смерти бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося тренера», – говорится в публикации.

Луческу работал в «Зените» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России и провела первый официальный матч на «Газпром Арене».