Реакция «Зенита» на смерть Луческу

«Зенит» опубликовал пост по случаю смерти бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу.
«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося тренера», – говорится в публикации.
Луческу работал в «Зените» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России и провела первый официальный матч на «Газпром Арене».
- Тренер скончался в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
- До «Зенита» он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
- Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
- Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.
Источник: телеграм-канал «Зенита»