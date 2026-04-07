Кержаков ответил на слова Кахигао о судействе в матчах «Спартака» и «Зенита»

Бывший зенитовец Александр Кержаков оценил заявление спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

Испанец ранее сказал: «Я надеюсь, когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Питере, нас не уважали».

«Я видел, что в матче «Спартака» против «Локомотива» должны были поставить пенальти в ворота спартаковцев за локоть Денисова.

Если речь идет о прошедшей игре красно-белых с «Зенитом» в чемпионате, то там все пенальти по делу. Вопрос здесь к «Спартаку», особенно в первом случае.

Такой позицией Кахигао оправдывает тот факт, что в той игре красно-белые не одержали победу», – считает Кержаков.