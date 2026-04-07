  Кержаков ответил на слова Кахигао о судействе в матчах «Спартака» и «Зенита»

Кержаков ответил на слова Кахигао о судействе в матчах «Спартака» и «Зенита»

7 апреля, 21:35
9

Бывший зенитовец Александр Кержаков оценил заявление спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

Испанец ранее сказал: «Я надеюсь, когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Питере, нас не уважали».

«Я видел, что в матче «Спартака» против «Локомотива» должны были поставить пенальти в ворота спартаковцев за локоть Денисова.

Если речь идет о прошедшей игре красно-белых с «Зенитом» в чемпионате, то там все пенальти по делу. Вопрос здесь к «Спартаку», особенно в первом случае.

Такой позицией Кахигао оправдывает тот факт, что в той игре красно-белые не одержали победу», – считает Кержаков.

  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 8 апреля, в 20:45 мск.
  • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. На ней будет работать арбитр Артем Чистяков.
  • Предыдущий матч этих команд закончился поражением «Спартака» со счетом 0:2. Его обслуживал Сергей Карасев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Зенит Кержаков Александр Кахигао Франсис
Комментарии (9)
Дубина
1775587414
Молчал бы воробей что все были по делу!! У вас только одних в чемпионате все голы правильные фолы и пенальти! Рачина...
Свинолёт
1775587965
Да это у КБ не тренер, а физрук.
Айболид
1775607825
От их только визги да нытьё . Причём ещё до матча . Известная позиция свиносекты по этому вопросу - им ставят правильные пенальти , а остальным нет (особенно Зениту ).
subbotaspartak
1775621025
Не судите честно, судите по правилам.
Бумбраш
1775621053
Мнение погонщика воробьёв очень важно...для кого оно важно? для скулящих вшивых сикелух
Good_win_ФКСМ
1775630916
ну, не тому, чьей фамилией в Англии назвали новый глагол, обозначающий: обосраться и не попасть в пустые ворота менее, чем с полуметра, рот раскрывать и обелять судеек, находящихся на содержании его клуба и тащащих этот клуб к псевдо-чемпионству....... сейчас, конечно, имбецилы и дегенераты всех мастей начнут с пеной у рта хаять меня в своих ответах.. а мы пересчитаем их поголовье))
anatolich72
1775643400
А керж не видел в матче с махачкалой левейший пенальти в пользу зинки. Еще не известно кто бы сегодня играл если бы не купленный кукуян
18+
