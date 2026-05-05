Кержаков назвал ключевого игрока «Зенита» после зимней паузы

Александр Кержаков определил игрока, который тащит «Зенит» в весенней части сезона.
«Мне кажется, что Вендел весной стал тем Венделом, который тащит «Зенит». Ни Соболев, ни кто-то другой.
Вендел до зимней паузы не был похож на себя. Здесь как будто ему объяснили, что ты второй раз можешь не стать чемпионом и, может быть, круговорот денег у тебя в карманах не получится, он заиграл просто фантастически.
Он бегает вперeд и назад как всегда. Не Соболев, а Вендел», – сказал Кержаков.
- В этом сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
- «Зенит» уже вылетел из FONBET Кубка России, а в РПЛ идет вторым за два тура до финиша, рискуя закончить второй год подряд без трофеев.
