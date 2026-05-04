Кержаков объяснил преображение Соболева

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался об игре Александра Соболева в составе «Зенита» в весенней части сезона.

Соболев стал автором победного гола в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).

После зимней паузы в его активе 7 забитых мячей в 13 играх.

«Он немного прибавил, сбросил лишний вес, как мне кажется. Он хотя бы стал бегать более-менее похоже на футболиста.

Но если бы Соболева не было в этой позиции, а был бы кто-то другой… Мы не берем Дурана. У Кассьерры сто процентов результативность была бы такая же. Тем более Кассьерра, на мой взгляд, как игрок качественнее, чем Соболев.

Наверное, последний и предпоследний матчи у Соболева более-менее складываются с точки зрения приема мяча и игры в отыгрыше. Но до этого все мячи, которые он сохранял, если он их сохранял, просто терял больше половины», – заявил Кержаков.