Кержаков – о клубе РПЛ: «Почему до такого можно было довести?»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков удивлен кадровыми решениями нижегородского клуба.
- 28 апреля был уволен главный тренер Алексей Шпилевский.
- Его сменил Вадим Гаранин, работавший до этого в Медиалиге.
- «Пари НН» идет предпоследним в таблице РПЛ за два тура до финиша.
- Им осталось сыграть в чемпионате с ЦСКА и «Рубином».
«Ситуация в Нижнем Новгороде меня поражает, если честно. То, что происходит сейчас с клубом, я вообще не понимаю. Почему до такого можно было довести?
Как руководство доводит до такой ситуации клуб? Как можно было допустить, что клуб сейчас вылетает из Премьер-лиги, учитывая то, что они брали дорогостоящего тренера, они декларировали очень много манифестов относительно того, как у них будет меняться футбол и как это будет исполняться.
Я не понимаю увольнения Шпилевского и хочется спросить: «Зачем вы это делаете сейчас?» – сказал Кержаков.
Источник: «Это футбол, брат!»