Кержаков – о клубе РПЛ: «Почему до такого можно было довести?»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков удивлен кадровыми решениями нижегородского клуба.

28 апреля был уволен главный тренер Алексей Шпилевский.

Его сменил Вадим Гаранин, работавший до этого в Медиалиге.

«Пари НН» идет предпоследним в таблице РПЛ за два тура до финиша.

Им осталось сыграть в чемпионате с ЦСКА и «Рубином».

«Ситуация в Нижнем Новгороде меня поражает, если честно. То, что происходит сейчас с клубом, я вообще не понимаю. Почему до такого можно было довести?

Как руководство доводит до такой ситуации клуб? Как можно было допустить, что клуб сейчас вылетает из Премьер-лиги, учитывая то, что они брали дорогостоящего тренера, они декларировали очень много манифестов относительно того, как у них будет меняться футбол и как это будет исполняться.

Я не понимаю увольнения Шпилевского и хочется спросить: «Зачем вы это делаете сейчас?» – сказал Кержаков.