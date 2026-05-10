  • Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев

Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев

Сегодня, 00:18
4

Бывший форвард «Динамо» Александр Кержаков не верит в команду в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Краснодар» их просто уничтожит. «Динамо» ни за что не борется вообще, от слова «совсем». Иностранцы тоже, думаю, будут все на чемоданах.

«Краснодар» победит 3:1 или 3:0. Просто их уничтожат», – сказал Кержаков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится 11 мая.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Кержаков Александр
Комментарии (4)
VVM1964
1778361846
Хочется верить ! Ничего личного к Динамо, но им по фигу, а вот Краснодару нужны только победы, чего им и желаю !!@
Ответить
vick-north-west
1778364356
а недавние матчи на Кубок ни о чём? Игра опять будет равна, играют ...
Ответить
aldo conte
1778375736
Слова Кержакова Богу в уши. Но меня терзают смутные подозрения, что "Краснодару" будет легко. Уж сколько раз было, когда бывало наоборот - команде, которой ничего не нужно разносила соперника в пух и прах. Евро-1992 СНГ - Шотландия 0:3. А нам хватило бы и ничьей, чтобы выйти из группы. Так что...
Ответить
trener7
1778381055
Заруба будет обязательно!
Ответить
