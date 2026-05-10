Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев

Бывший форвард «Динамо» Александр Кержаков не верит в команду в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Краснодар» их просто уничтожит. «Динамо» ни за что не борется вообще, от слова «совсем». Иностранцы тоже, думаю, будут все на чемоданах.
«Краснодар» победит 3:1 или 3:0. Просто их уничтожат», – сказал Кержаков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится 11 мая.
