Кахигао выступил с важным обращением перед матчем «Спартака» с «Зенитом»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао обратился к судьям перед матчем с «Зенитом».

«Я надеюсь, когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Питере, нас не уважали.

Я не вижу ни одной причины, почему они должны быть против нас. Я прошу, чтобы «Спартак» уважали», – сказал Кахигао.