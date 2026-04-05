Кахигао выступил с важным обращением перед матчем «Спартака» с «Зенитом»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао обратился к судьям перед матчем с «Зенитом».
«Я надеюсь, когда мы будем играть с «Зенитом», судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Питере, нас не уважали.
Я не вижу ни одной причины, почему они должны быть против нас. Я прошу, чтобы «Спартак» уважали», – сказал Кахигао.
- «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Куба России 8 апреля.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
- Предыдущая встреча команд закончилась поражением «Спартака» со счетом 0:2. Встречу обслуживал Сергей Карасев.
Источник: «Чемпионат»