Дасаев заявил, что судьи помогают «Зениту»: «Чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было»

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев опасается судейского фактора в преддверии кубкового противостояния с «Зенитом».
«Я не сторонник загадывать и давать прогнозы. Самое главное, чтобы ни ВАР, ни главный судья не испортили эту игру. Нам бы хотелось, чтобы все было объективно.
Я просто вижу, как судят «Зенит»: чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было. Хочется видеть чистый футбол», – сказал Дасаев.
- «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Куба России 8 апреля. Начало – в 20:45 мск.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. На ней будет работать арбитр Артем Чистяков.
- Предыдущая встреча команд закончилась поражением «Спартака» со счетом 0:2. Встречу обслуживал Сергей Карасев.
