  • Новости

Дасаев заявил, что судьи помогают «Зениту»: «Чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было»

7 апреля, 20:59
20

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев опасается судейского фактора в преддверии кубкового противостояния с «Зенитом».

«Я не сторонник загадывать и давать прогнозы. Самое главное, чтобы ни ВАР, ни главный судья не испортили эту игру. Нам бы хотелось, чтобы все было объективно.

Я просто вижу, как судят «Зенит»: чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было. Хочется видеть чистый футбол», – сказал Дасаев.

  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Куба России 8 апреля. Начало – в 20:45 мск.
  • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. На ней будет работать арбитр Артем Чистяков.
  • Предыдущая встреча команд закончилась поражением «Спартака» со счетом 0:2. Встречу обслуживал Сергей Карасев.

Еще по теме:
Дасаев ответил, есть ли место для Дзюбы в современном «Спартаке» 2
«Советскую школу похерили»: Дасаев опечален современными вратарями 6
Дасаев высказался о назначении Карседо в «Спартак» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Зенит Дасаев Ринат
Челнинец
1775591157
ну войдите в положение у них же юбилей! даешь 3 год подряд юбилей, БЫКИ вперед))
Ответить
Интерес
1775591924
С чем-то будут спорить, но очки в последних матчах с "Балтикой" и "Динамо" Мх точно получили подобным образом.
Ответить
ziborock
1775591930
Бом-жи на удивление молчат в тряпочку (даже Айболит во всех новостях первый а тут притих), а что делать, против правды не попрешь!
Ответить
Garrincha58
1775591942
бедняжки уже стонут до матча, а что будет после...
Ответить
алдан2014
1775599752
Ринат истину глаголит. Эх,щас бы нам подобного воротчика
Ответить
boris63
1775607254
А что делать судьям, Миллер второго просранного "юбилея" судьям не простит.
Ответить
BarStep
1775626737
Психологическая обработка судей и никакой объективности… Каждый видит то, что хочет видеть.. Проходили, знаем
Ответить
Fibercore
1775628665
Для начала, надо не ставить в состав Солари. Если ЗПРФ по игре не вывещет, Солари снова кого-нить хватанёт за футболку - денег много не бывает. Во-вторых, чтоб в свои пользу пенали зарабатывать, нужно чаще бывать с мячом в штрафной соперника. В третьих, с Гыгымоном нужно играть на высоких скоростях и с прессингом. Тогда и вопросов не будет к судейству.
Ответить
suchi-69
1775647099
Когда тебе старому свиноалкоголику Ван Бастен за шиворот позорно закинул, тоже были судьи виноваты ?
Ответить
bashnat013
1775664481
И тебе не знакома эта схема ??? В 90 е сам наверно заносил
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
1
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
2
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
Семак назвал причину замены Дурана в матче со «Спартаком»
01:23
1
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
«Спартак» выиграл серию пенальти впервые за 32 года
Вчера, 23:34
2
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
3
⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти
Вчера, 23:02
139
Федотов разобрал пенальти в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 22:45
11
ВидеоЧерданцев прошелся по Барко за незабитый пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 22:37
10
ВидеоРеакция Ловчева на странный пенальти Барко
Вчера, 22:24
4
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Краснодаром»
Вчера, 22:17
«Такого хамства не припомню»: Мусаев – после матча с «Динамо»
Вчера, 21:59
10
Видео«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:38
33
ФотоИгроки «Спартака» едва не подрались между собой
Вчера, 21:31
3
ВидеоФанаты «Зенита» назвали каждого игрока «Спартака» свиньей
Вчера, 20:49
41
Игрок «Краснодара» удалился во втором матче подряд
Вчера, 20:44
4
Кубок России. «Динамо» и «Краснодар» обошлись без голов, у москвичей 4 матча без побед
Вчера, 20:21
26
ФотоКордоба руководил «Краснодаром» в матче с «Динамо»
Вчера, 20:07
2
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 8 апреля 2026
Вчера, 19:50
10
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 8 апреля 2026
Вчера, 17:17
3
Матч «Зенит» – «Спартак» начнется с минуты молчания
Вчера, 15:27
Погребняк оценил свои слова о работе «Спартака» с судьями, сказанные 19 лет назад
Вчера, 12:52
13
Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с «Зенитом»
Вчера, 01:27
25
Прогноз Быстрова на кубковый матч «Зенит» – «Спартак»
7 апреля
3
Кержаков ответил на слова Кахигао о судействе в матчах «Спартака» и «Зенита»
7 апреля
9
Челестини сделал заявление после выхода ЦСКА в финал Пути регионов Кубка России
7 апреля
1
Дасаев заявил, что судьи помогают «Зениту»: «Чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было»
7 апреля
20
Все новости
