Дасаев заявил, что судьи помогают «Зениту»: «Чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было»

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев опасается судейского фактора в преддверии кубкового противостояния с «Зенитом».

«Я не сторонник загадывать и давать прогнозы. Самое главное, чтобы ни ВАР, ни главный судья не испортили эту игру. Нам бы хотелось, чтобы все было объективно.

Я просто вижу, как судят «Зенит»: чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было. Хочется видеть чистый футбол», – сказал Дасаев.