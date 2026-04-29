Дасаев указал на две голевые ошибки Сафонова в матче «ПСЖ» – «Бавария»

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев считает, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов виноват в двух из четырех пропущенных голов в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«На выходе можно было сыграть лучше во время третьего гола «Баварии», когда забили головой со штрафного. В другом моменте Сафонов хорошо сыграл на выходе.

И второй гол – зачем на колени падать? Мяч в тебя летит, стой спокойно и отбивай. У каждого вратаря бывают ошибки. На них надо учиться и делать выводы.

Нужно быть повнимательнее, а команде и защите – заодно. Посудите сами, «Бавария» вообще играла без защиты.

Было столько моментов у «ПСЖ», столько обе команды не забили. С командой и защитниками надо что-то делать», – сказал Дасаев.