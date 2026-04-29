Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дасаев указал на две голевые ошибки Сафонова в матче «ПСЖ» – «Бавария»

Дасаев указал на две голевые ошибки Сафонова в матче «ПСЖ» – «Бавария»

Вчера, 22:33
6

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев считает, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов виноват в двух из четырех пропущенных голов в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

«На выходе можно было сыграть лучше во время третьего гола «Баварии», когда забили головой со штрафного. В другом моменте Сафонов хорошо сыграл на выходе.

И второй гол – зачем на колени падать? Мяч в тебя летит, стой спокойно и отбивай. У каждого вратаря бывают ошибки. На них надо учиться и делать выводы.

Нужно быть повнимательнее, а команде и защите – заодно. Посудите сами, «Бавария» вообще играла без защиты.

Было столько моментов у «ПСЖ», столько обе команды не забили. С командой и защитниками надо что-то делать», – сказал Дасаев.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Бавария ПСЖ Сафонов Матвей Дасаев Ринат
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777492946
Второй гол определённо его вина
Ответить
Argon
1777497224
второй гол это когда Олисе прошел сквозь четырех защитников и упорол с 11 метров? Сафонов мог спасти только если б в него попали. Там вся защита мялась. А вот на выходе с третьим голом можно было и поуверенней.
Ответить
Argon
1777497310
Олисе был лучшим в Баварии. Он заработал этот гол.
Ответить
нейтральныйкакникто
1777508881
ОДНИМ СЛОВОМ - заурядный вратарь!!!Просто оказался в нужном месте в нужное время!!!
Ответить
Foxitkuban
1777521776
Слава Богу, что это знаете вы, с Дасаевым. А то в ПСЖ все дураки и слепые, так может хоть к вам прислушаются...
Ответить
Император 1
1777522201
Я про тот, где по центру удар был, а он в сторону отошёл (может, я перепутал, но вроде второй)
Ответить
Дасаев указал на две голевые ошибки Сафонова в матче «ПСЖ» – «Бавария»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 