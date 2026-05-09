Букмекеры определили фаворита финала ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»

Букмекеры опубликовали линию на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».
Фаворит – «ПСЖ». На победу парижан в основное время дают коэффициент 2,2. Победа «Арсенала» идет за 3,3.
Поставить на ничью в основное время можно за коэффициент 3,45.
- Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. «ПСЖ» защищает титул.
- «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
- После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Источник: «Бомбардир»