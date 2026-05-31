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  • Мостовой – о Сафонове в финале ЛЧ: «Это смешно, в этой игре на воротах мог стоять любой»

Мостовой – о Сафонове в финале ЛЧ: «Это смешно, в этой игре на воротах мог стоять любой»

31 мая, 22:00
22

Александр Мостовой высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«В этой игре на воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут «Арсенал» ударил в створ всего один раз. Это смешно. Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: «А что я делал?». Многие говорят, что была его ошибка при пропущенном голе. Но там здорово сыграл Хаверц и ударил верхом. А дальше как оценивать игру Матвея? В прошлом году Сафонов также сидел под Доннаруммой. А сейчас под Матвеем сидит Шевалье.

Не забывайте, что в заявке каждой команды на финалы есть по три вратаря. Все трое получают награды и статус. Надо поздравлять всю команду. Многие стали сравнивать Сафонова с Акинфеевым, но не надо это делать. Игорь играет 20 с лишним лет, а у Матвея только начинается карьера. Но для меня всегда на первом месте будет Ринат Дасаев», – сказал Мостовой

  • Сафонов выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ» во втором сезоне подряд.
  • В ЛЧ-2025/26 он был основным голкипером в течение всего плей-офф.
  • Матвей пропустил 13 голов в 11 матчах завершившегося розыгрыша главного еврокубка.

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Арсенал ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Desma
1780254877
Мостовой, как никогда прав. Изначально был Лев Яшин, потом Ренат Дасаев. Далее идут все остальные......
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АК 68
1780255233
Насчёт "любого" Саня конечно же перегнул, но то, что работы в этом матче у Матвея было мало тоже верно. Сафонов в любом случае молодец, заслужил своей игрой место в стартовом составе, но возвеличивать его, как это делает губа не стоит, тем более ставить в один ряд с Яшиным и Дасаевым, посмотрим , как его карьера сложится дальше.
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pasha-ansh@mail.ru
1780256198
***** когда же Саша снимет корону или как пудель кого не тренировал так все в...... Динамо , Ростов , про Майорку уже молчу и какая же ***** поставила этого недотренера в сборную этот пудель только сборную латвии может тренеровать
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Hector вернулся
1780256597
Царек так попросись в псж, мож дадут постоять! Вот он смешной дол ****. Но без этого клоуна было бы скучно)
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Play
1780256673
Что-то Царь замаялся, забыл в конце добавить "я с самого начала это говорил"
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sochi-2013
1780257199
ББР, поимейте совесть и немного уважения к вашим читателям. Сколько можно этого идиота везде впихивать? P.S. правда комменты к его "перлам" бывают прикольные. ))
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волчарик
1780261444
Чтобы стоять в этой игре надо было сначала дорасти и оказаться в такой команде. А потом еще выиграть конкуренцию у вратарей сорных Италии и Франции. У Мостового просто зависть полезла.
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Чилим.
1780266909
Зависть- страшная вещь.
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алдан2014
1780274058
Моста послушать,так он один умеет в футбол играть. Что ж ты Саша сейчас никто? Ах да,ты же трепло,которое печатают. Журналисты ржут над тобой.
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Volrad777
1780284700
Завистливая мрась
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