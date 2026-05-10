Черчесов дал Сафонову установку на финал Лиги чемпионов против «Арсенала»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вратаре команды Матвее Сафонове.

– При вас Сафонов стал основным вратарем сборной – на Евро-2020. Тогда могли предположить, что Матвей окажется не просто в одном из топ-клубов, а станет дважды финалистом Лиги чемпионов? В тот момент видели в нем такой потенциал?

– Потенциал в нем виделся – поэтому он и оказался в национальной команде, выступал на чемпионате Европы. Другое дело, что я, например, про себя никогда не думал, что буду играть в Бундеслиге. Задача спортсмена – делать свою работу, а что из этого получится, покажет время. Самое главное, что мы тогда не ошиблись с выбором основного голкипера – Матвей и сейчас это доказывает. Хотя в 2021-м меня часто критиковали, мол, затягиваю процесс. Но, как всегда говорил Константин Бесков, все надо делать вовремя.

Матвей спокойно отыграл цикл в молодежной сборной, пару раз его вызвали и дали возможность расти дальше. То, что от нас требовалось, сделали: помогли Сафонову органично войти в сборную, без лишних барьеров. Надеюсь, в этом плане поступили правильно. Молодого футболиста, тем более вратаря, надо вводить вовремя – чтобы он разбежался и полетел.

– Если получится добраться до Будапешта, что скажете Матвею при встрече?

– Думаю, даже если очень сильно захочу, ее не будет. Это финал Лиги чемпионов, у футболистов «ПСЖ» свои задачи. Поэтому скажу уже сейчас: будь самим собой. До решающих матчей ЛЧ просто так не доходят, поэтому ничего менять не надо. Сафонов знает свою работу – пусть и дальше ее делает.