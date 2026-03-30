  • Дасаев ответил, есть ли место для Дзюбы в современном «Спартаке»

Дасаев ответил, есть ли место для Дзюбы в современном «Спартаке»

30 марта, 14:59
2

Легендарный вратарь «Спартака» Ринат Дасаев порассуждал о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.

После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

– Недавно Дзюба говорил, что хочет когда-нибудь вернуться в «Спартак». Вы можете себе представить такое?

Не могу это представить. Не знаю, когда он закончит, что он будет делать.

– Не хватает ли сейчас таких людей «Спартаку»?

– Я не знаю лидерские качества Дзюбы, не знаю, какой он капитан. Артем уже в возрасте, как он может подходить «Спартаку».

Конечно, хотелось бы, ведь Дзюба – неплохой игрок, но у каждого свой возраст и свой предел.

  • Артем – воспитанник красно-белых.
  • Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем Дасаев Ринат
Комментарии (2)
zigbert
1774888032
Может он думает что в Спартаке его ждут с распростёртыми объятьями.
FWSPM
1774915049
в спортивном плане если есть место заболотному то почему нет места дзюбе. ну а в остальном надо было меньше языком болтать
