Дасаев ответил, есть ли место для Дзюбы в современном «Спартаке»

Легендарный вратарь «Спартака» Ринат Дасаев порассуждал о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.

После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

– Недавно Дзюба говорил, что хочет когда-нибудь вернуться в «Спартак». Вы можете себе представить такое?

– Не могу это представить. Не знаю, когда он закончит, что он будет делать.

– Не хватает ли сейчас таких людей «Спартаку»?

– Я не знаю лидерские качества Дзюбы, не знаю, какой он капитан. Артем уже в возрасте, как он может подходить «Спартаку».

Конечно, хотелось бы, ведь Дзюба – неплохой игрок, но у каждого свой возраст и свой предел.