Дасаев ответил, есть ли место для Дзюбы в современном «Спартаке»

Легендарный вратарь «Спартака» Ринат Дасаев порассуждал о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.
После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».
– Недавно Дзюба говорил, что хочет когда-нибудь вернуться в «Спартак». Вы можете себе представить такое?
– Не могу это представить. Не знаю, когда он закончит, что он будет делать.
– Не хватает ли сейчас таких людей «Спартаку»?
– Я не знаю лидерские качества Дзюбы, не знаю, какой он капитан. Артем уже в возрасте, как он может подходить «Спартаку».
Конечно, хотелось бы, ведь Дзюба – неплохой игрок, но у каждого свой возраст и свой предел.
- Артем – воспитанник красно-белых.
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
