Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба пообещал вернуться в «Спартак», возможно, в качестве главного тренера.

«Возглавить «Спартак»? До лета доиграю, а там посмотрим.

В принципе готов. Я постараюсь. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся.

Вернусь ли я в «Спартак»? Вернусь!» – сказал Дзюба.