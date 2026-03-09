Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба пообещал вернуться в «Спартак», возможно, в качестве главного тренера.
«Возглавить «Спартак»? До лета доиграю, а там посмотрим.
В принципе готов. Я постараюсь. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся.
Вернусь ли я в «Спартак»? Вернусь!» – сказал Дзюба.
- Артем – воспитанник красно-белых.
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
