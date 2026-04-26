«Зенит» унизил «Спартак», потери ЦСКА и «Локо», гол Чалова в Турции, героический камбэк «Баварии» и другие новости

«Спартак» хочет купить еще одного игрока «Балтики».

В РФС назвали клуб РПЛ, который может не получить лицензию на новый сезон.

В РФС объяснили, почему Карпин не вызывает в сборную лучших российских футболистов.

Раскрыта главная трансферная цель «Зенита» на лето.

Министр спорта Дегтярев озвучил размер государственных трат на футбол в России.

Жена Карпина пожаловалась на ограничения из-за беременности: «Пришлось отказаться от слабосоленого лосося на завтрак».

Радимов – о судействе: «Это какой-то заговор против «Зенита»?».

Президент РПЛ – о судейском решении в 26-м туре: «Я за голову схватился».

Бышовец раскрыл размер своей пенсии.

«Зенит» унизил «Спартак» в ЮФЛ.

«Зенит» может перебить предложение «Краснодара» по Карпукасу.

Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» ушла с 0:3 против «Майнца» (4:3).

РПЛ. «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» (0:2), самарцы покинули зону стыков.

Чалов впервые забил в Турции и добавил к голу ассист.

РПЛ. ЦСКА не смог победить «Рубин» (0:0), у команды Челестини 4 матча подряд без побед.

Спонсор «Крыльев Советов» надеется на вылет команды из РПЛ.