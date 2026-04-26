«Зенит» унизил «Спартак», потери ЦСКА и «Локо», гол Чалова в Турции, героический камбэк «Баварии» и другие новости

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В РФС назвали клуб РПЛ, который может не получить лицензию на новый сезон.
В РФС объяснили, почему Карпин не вызывает в сборную лучших российских футболистов.
Раскрыта главная трансферная цель «Зенита» на лето.
Министр спорта Дегтярев озвучил размер государственных трат на футбол в России.
Жена Карпина пожаловалась на ограничения из-за беременности: «Пришлось отказаться от слабосоленого лосося на завтрак».
Радимов – о судействе: «Это какой-то заговор против «Зенита»?».
Президент РПЛ – о судейском решении в 26-м туре: «Я за голову схватился».
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«Зенит» унизил «Спартак» в ЮФЛ.
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