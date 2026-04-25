«Зенит» может перебить предложение «Краснодара» по Карпукасу

«Зенит» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу.

Сообщалось, что «Краснодар» предлагал за игрока 4 миллиона евро.

Петербургский клуб готов заплатить за него до 5 миллионов евро.