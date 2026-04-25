«Зенит» может перебить предложение «Краснодара» по Карпукасу

«Зенит» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу.
Сообщалось, что «Краснодар» предлагал за игрока 4 миллиона евро.
Петербургский клуб готов заплатить за него до 5 миллионов евро.
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 136 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 6 миллионов евро.
