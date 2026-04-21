«Краснодар» предложил 4 миллиона за игрока «Локомотива»

«Краснодар» предложил «Локомотиву» 4 миллиона евро за полузащитника Артема Карпукаса.
Такую сумму «быки» озвучили в диалоге с менеджментом «Локомотива». Также интерес к игроку проявляет «Зенит».
Контракт Карпукаса с московским клубом истекает летом 2027 года, а нового соглашения достичь не удается. Вероятность того, что полузащитник летом покинет «Локомотив», достаточно высока.
- 23-летний Карпукас в этом сезоне провел 30 матчей за «Локомотив», забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- На счету футболиста 5 игр за сборную России.
Источник: «РБ Спорт»