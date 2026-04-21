«Краснодар» предложил 4 миллиона за игрока «Локомотива»

«Краснодар» предложил «Локомотиву» 4 миллиона евро за полузащитника Артема Карпукаса.

Такую сумму «быки» озвучили в диалоге с менеджментом «Локомотива». Также интерес к игроку проявляет «Зенит».

Контракт Карпукаса с московским клубом истекает летом 2027 года, а нового соглашения достичь не удается. Вероятность того, что полузащитник летом покинет «Локомотив», достаточно высока.