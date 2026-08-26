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  • Карпукас объяснил, почему перешел в «Зенит» вместо «Краснодара»

Карпукас объяснил, почему перешел в «Зенит» вместо «Краснодара»

26 августа, 13:58
4

Полузащитник Артем Карпукас сообщил, что перешел из «Локомотива» в «Зенит», потому что петербуржцы были заинтересованы в нем больше, чем «Краснодар».

– Артем, что для тебя значит этот трансфер?

– Для меня это знаковое событие, потому что до этого я никуда не переходил. Для меня сейчас это новый опыт, новый вызов. Я с большим интересом смотрю на новый этап своей жизни.

– Общался ли с Сергеем Семаком перед переходом? Если да, как он тебя убеждал выбрать именно «Зенит»?

– Какого-то большого диалога не было. Все передавалось через агента. Мне было приятно, что Сергей Богданович во мне заинтересован. Но какого-то сильного убеждения не было.

– Были слухи, что тобой интересовался «Краснодар». Почему все-таки выбрал Питер?

– Да, такое было, но «Зенит» больше был заинтересован во мне. И мне это очень понравилось. Я благодарен, что они смогли договориться.

  • «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за сумму, которая, по разным данным, составляет 5-6 миллионов евро.
  • 24-летний Карпукас в этом сезоне провел за москвичей 4 матча и 1 – за петербуржцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Локомотив Карпукас Артем
Комментарии (4)
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baggio80
1787744751
Деньги, денюжки, деньжата, и это норм, все хотят хорошо кушать и жить.
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ТяжелаяАртиллерия
1787746867
Комментарий скрыт модератором
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шахта Заполярная
1787756900
Артем, зачем держать болельщиков за дураков, новый вызов, новый опыт и другая лапша. Локо такой же топ клуб, но просто денег с гулькин клюв, да админресурса нет. У зинки денег как у дурака махорки, админресурс, судьи и прочее. А выбрал ты зинку в основном из за денег" быки больше бы не дали" да больше шансов что зинка титулы прикупит.
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gennadiy
1787761222
Весь зброд туда
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