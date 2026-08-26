Карпукас объяснил, почему перешел в «Зенит» вместо «Краснодара»

Полузащитник Артем Карпукас сообщил, что перешел из «Локомотива» в «Зенит», потому что петербуржцы были заинтересованы в нем больше, чем «Краснодар».

– Артем, что для тебя значит этот трансфер?

– Для меня это знаковое событие, потому что до этого я никуда не переходил. Для меня сейчас это новый опыт, новый вызов. Я с большим интересом смотрю на новый этап своей жизни.

– Общался ли с Сергеем Семаком перед переходом? Если да, как он тебя убеждал выбрать именно «Зенит»?

– Какого-то большого диалога не было. Все передавалось через агента. Мне было приятно, что Сергей Богданович во мне заинтересован. Но какого-то сильного убеждения не было.

– Были слухи, что тобой интересовался «Краснодар». Почему все-таки выбрал Питер?

– Да, такое было, но «Зенит» больше был заинтересован во мне. И мне это очень понравилось. Я благодарен, что они смогли договориться.