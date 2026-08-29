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  • Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»

Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»

29 августа, 17:29
11

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Понятно, что поле вносило свои коррективы. Было много ошибок, которых, думаю, на обычном поле не случилось бы.

Если быть честным, сколько у нас штанг и перекладин? Сколько моментов было? Мы заслуживали победу. И не в один мяч», – сказал Карпукас.

  • Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
  • 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
  • «Зенит» отстает от первого места на три очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Карпукас Артем
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1788014115
Ну что вы заслужили все знают. Левую пенальку вы заслужили.
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VVM1964
1788014354
Победы за заслуги не присуждают, а вот за левейшие пенальти увы !!!😢
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Номэд
1788014375
Карпукас попал в болотную яму и превратился в очередного петуханского бом.жа с минимум интеллекта.
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boris63
1788014414
Как быстро портятся игроки в Зените, ужооссс.
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Beskow
1788014453
ЗПРФ!
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Anton1969
1788015030
И не один в мяч! Это как понимать? Может, не в один мяч! Это Факел должен был сегодня выиграть, в один мяч! Скажите, спасибо судье!!! Позорники!!!
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Cleaner
1788016628
Стыдно за Зенит...
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Kollljan
1788018037
Такой факел надо и в 8 человек на поле выносить 10:0. Плохо работаете, товарищи!
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nik55
1788018427
если забили с игры молодцы ---но всегда вылазите на левых пенальти
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evgevg13
1788055791
Перебежчик выслуживается.
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