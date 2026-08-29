Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Понятно, что поле вносило свои коррективы. Было много ошибок, которых, думаю, на обычном поле не случилось бы.

Если быть честным, сколько у нас штанг и перекладин? Сколько моментов было? Мы заслуживали победу. И не в один мяч», – сказал Карпукас.