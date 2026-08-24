Карпукас высказался о поражениии в дебютном матче за «Зенит» против «Спартака»

Новобранец «Зенита» полузащитник Артем Карпукас высказался о дебютном матче в команде из Санкт-Петербурга.

Сине-бело-голубые в гостях проиграли «Спартаку» (0:2). Карпукас вышел на замену на 74-й минуте, а на 76-й получил желтую карточку.

– Артем, давайте с игры начнем. Расскажите, пожалуйста, прокомментируйте результат, что не удалось сегодня?

– Неудачный первый тайм, неудачное начало матча. Пропустили со стандарта ненужный гол. Из-за этого, может, получилась какая-то нервозность. Не получилось, наверное, так, как хотели контролировать мяч. Из-за этого не создали достаточное количество моментов.

– Мы вас поздравляем с дебютом за новую команду. Как ощущаете себя в «Зените»?

– Спасибо большое! Еще прошло не так много времени, чтобы какой-то я мог назвать итог. Но я очень счастлив, что получилось сегодня дебютировать. Да, не удалось сегодня начать с победы, но дай бог, они придут.

– В целом сегодня у «Спартака» отметили, что очень много команда бегала, физически как будто перебегала «Зенит». Так ли это?

– Я сыграл сегодня минут 15-20, так что мне тяжело это комментировать со стороны, как другие себя чувствовали во время игры, так что я не могу сказать.

– Артем, рассчитывали вообще, что сегодня выйдете?

– Я готовился, я приехал сюда. На сколько меня выпустили на поле, зависит не от меня.

– Вы не так много времени в команде, и такой дебют в такой момент, когда 0:2, когда тяжело. Если не секрет, что тренерский штаб просил в это время именно от вас?

– Мы еще продолжаем знакомиться, просто просили играть так, как я умею, показывать свои сильные стороны и все. Ничего конкретного больше не было. Еще недостаточно прошло времени.

– А не удивил ли вас «Спартак» с точки зрения того, что, в принципе, именно для «Спартака» это, наверное, один из лучших матчей за год, за два?

– Не следил за игрой «Спартака» за эти два года, поэтому не могу оценить, лучшая это их игра или нет.